Bekir Bozdağ, "(Khk ile Yapılan 'Tek Tip' Kıyafet Düzenlenmesi) Bir Ay İçerisinde Yönetmelik...

Bekir Bozdağ, "(KHK ile yapılan 'tek tip' kıyafet düzenlenmesi) Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve bu uygulama yürürlüğe girecektir"



ŞANLIURFA - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, KHK ile yapılan 'tek tip' kıyafet düzenlemesine ilişkin, "Demokrasiye inanan bir iktidar olarak milletimizin bu talebine kulak verdik ve bu talebi hayata geçirdik. Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Siverek İlçe Kapalı Salonunda gerçekleştirilen Ak Parti 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Programa Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile partililer katıldı.

CHP'yi eleştiren Bekir Bozdağ, "Bizim partimizde kavgayla, dövüşle, tekmeyle, tokatla hakaretle yol alma mümkün değildir. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Kasetle operasyonla, pusuyla, tuzakla lider değiştiren partileri görüyorsunuz ama hamdolsun bizde böyle bir şey yok olmadı olmaz da. Şu anda Türkiye'nin kapatılamayan bir ana muhalefet açığı vardır. Bizim elimizde olsa biz o açıda kapatırız ama maalesef bu bizim icraatımız olacak bitecek iş değildir. Cumhuriyet halk Partisi 15 yıldır ana muhalefet görevi yapıyor, ama hiçbir derde deva olacak çözümü bugüne kadar getirip milletin önüne koymadı. Üretmeyen bir ana muhalefetimiz var, proje değiştirmeyen bir ana muhalefetimiz var. Hakaretle küfürle iftirayla yol almak isteyen Türkiye'nin bir ana muhalefet var. Her seçim öncesi farklı ittifakların peşine düşen AK Parti gitsin de ne olursa olsun diyen bir ana muhalefetimiz var. Projeyle fikirle yarış yapamayan bir ana muhalefetimiz var." dedi.

Taşeronda olan işçilerin kadroya geçirildiklerini belirten Bekir Bozdağ, "Bugün bir kanun hükmünde kararname yayınlandı. Bir yandan terörle etkin ve kararlılık amansız bir mücadele yaparken öte yandan da ülkemizin insanımızın karşı karşıya olduğu sorunları bir bir aşmaktayız ve taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık. Taşeron uygulamasına son verdik hayırlı olsun uğurlu olsun. 450 bin taşeron da çalışan işçi sürekli kadroya geçmiştir ayrıca Belediyelerde Özel idare de çalışanlar da Belediye ve Özel idarenin kuracağı iktisadi teşekküller ve kendi bünyesindeki şirketler üzerinde çalıştırılacak ve orada da taşeron uygulaması bundan sonra olmayacak. Emek verenler ter dökenler emeklerinin karşılığını emeklerine saygı olarak ve bunlara kendilerine uygun özlük hakları sağlanarak daha iyi elde etme imkanı bulacaklardır. Elbette bunun bir geçiş süreci vardır bu geçiş süreci tamamlandığında her şey daha iyi olacaktır. 4C uygulamasını da tamamen ortadan kaldırıldık. Ne kadar 4C'li varsa onların tamamını 4B kadrosuna aldık ve onların durumunu da daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Geçici ve mevsimlik İşçiler onlarla ilgili de çalışma sürelerini beş aydan dokuz aya kadar uzatma konusunda maliye Bakanlığı'na yetki verdik yani onların durumu da bundan sonra daha iyi hale gelecektir. Buradan bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum sınav kondu ama bu sınav bilmenizi isteriz ki bu sınav eleme sınavı değil bu işin yapılması için sadece uygulanacak olan prosedürdür. Çalışan insanları sınav yoluyla elemek maksadıyla getirilmiş bir şey değildir ve bu sınav uygulanarak insanların elemesi yapılmayacak sadece bu sınavda sürekli kadroya geçişinin temini yapılacaktır bununda özellikle bilinmesini istiyoruz çünkü bazı çevreler şimdiden bunu istismar etmeye kalkıyorlar biz sürekli kadroya alıyoruz zaten çalıştıkları işler var o çalıştığı işi yıllarca yapmış bir insana neyini soracağız usul belli biz bu usulün gereğini yerine getiriyor ve kadroya bunları geçirmek için bir unsur kuralı olarak getirdik" dedi.

KHK ile yapılan 'tek tip' kıyafet düzenlemesine değinen Bozdağ, "Terör örgütü üyeliğinden tutuklu ve hükümlü olanların duruşmalara giderken bir kıyafet giymesini öngören bir değişiklik yaptık. Burada darbe teşebbüsünde bulunanların badem kurusu renkte bir tulum giymeleri öngörüyor. Çocuklar ve hamile kadınlar bunun kapsamı dışında bırakıyor. Diğer kadın tutuklu ve hükümlülerin ise kıyafetinin nasıl olacağına ilişkin düzenlemeyi Adalet Bakanlığı çıkaracak, yönetmelik belirleyecektir. Tabi onlarında kadınların giysisine uygun bir kıyafet şekli belirlenecektir. Şimdi bunu da farklı bir yere çekme gayreti içerisinde onlarla var. Milletimizin bizden talebiyle bu sokaklarda her yerde terör yapacaksınız masum insanları öldüreceksiniz darbe yapacaksınız ve siz kendinizi kahraman göreceksiniz böyle bir şey olmaz milletimizin bu konudaki duyarlılığı bu konudaki hassasiyeti dikkate alındı demokrasiye inanan bir iktidar olarak milletimizin bu talebine kulak verdik ve bu talebi hayata geçirdik. Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir. Şimdiden bu uygulamayı çok eleştirenler var bundan sonra da eleştireceklerdir. Biz onu görüyoruz onu biliyoruz bu eleştirileri özel olarak bu adımı attık milletimizin dediğini dikkate alarak biz bu uygulamayı yaptık" dedi.

Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, konuşmasının ardından Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.