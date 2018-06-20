Bekir Bozdağ: F-35 Teslimatı Yarın Yapılacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, F-35'lerle ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar yapılmıştır. Yarın F-35'in ilk teslimi yapılacaktır. Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşması bir tehdittir" dedi.

"TÜRKİYE'YE ŞART KOŞMASI TEHDİTTİR"

Bozdağ, ABD Senatosu'nda Türkiye'ye F-35'i de kapsar şekilde silah satışı yasağı ile ilgili tasarının onaylanmasında geçen Rahip Brunson'un serbest bırakılması şartı içinse, "Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını Türkiye'ye şart koşması bir tehdittir." yorumunda bulundu.

"ABD YÖNETİMİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN MESULDÜR"

ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararını değerlendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"İnsan hakları ihlalleri konusunda bir numaralı devlet İsrail'dir. ABD'nin bu tutumu da İsrail'in insan hakları ihlallerine verdiği limitsiz bir destektir. ABD yönetimi de insan hakları ihlallerinden mesuldür."