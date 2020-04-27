Bekir Bozdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Dinimiz İslam'ın hükümleri açıktır, bellidir.

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Dinimiz İslam'ın hükümleri açıktır, bellidir. Kur'an'da ve sünnette yer alır. Görevi İslam'ı anlatmak olan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Erbaş'a sırf İslam'ın bazı hükümlerini dile getirdi diye saldıran Ankara ve İzmir Barolarını kınıyorum" dedi.

İnsan Hakları Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde Kur'an-ı Kerim'den okuduğu ayetler hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Ankara Barosu ve İzmir Barosu'nun yazılı açıklamasında da Erbaş üzerinden İslam'a hakaret edilmişti. Eski Adalet Bakanı ve Diyanet'ten sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yaptığı yazılı açıklama ile Erbaş'a destek verdi. "Ali Erbaş yalnız değildir" diyen Bozdağ, "Dinimiz İslam'ın hükümleri açıktır, bellidir. Kur'an'da ve sünnette yer alır. Görevi İslam'ı anlatmak olan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Erbaş'a sırf İslam'ın bazı hükümlerini dile getirdi diye saldıran Ankara ve İzmir Barolarını kınıyorum. İslam, çağların gerisinde değil çağların ötesinde ve üstünde bir dindir. Çağların gerisinde kalanlar, İslam hakkındaki zanlarını ve cehaletlerini bilim, aydınlık ve çağdaşlık zannedenlerdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA