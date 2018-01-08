Bekir Bozdağ, "Bylock'a Yönlendirilmiş Olup Sadece Bylock Kullanıcısı Gibi Göründüğü İçin...

Bekir Bozdağ, "ByLock'a yönlendirilmiş olup sadece ByLock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır"

-"Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımız bu uygulamayla ByLock'a yönlendirilmiş kişiler hakkında eğer bunlardan kamudan ihraçlar varsa bunların KHK ile görevlerine iadesi konusunda talimatları oldu. Bunun üzerine çalışmalar başlatıldı ve tek tek bunlar incelendi"

-"ByLock'a yönlendirilmiş olup sadece ByLock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır"

-"ByLock dışında başka bir gerekçe yoksa bunların iadesi yapılacaktır. 2 kurumumuz kaldı. O iki kurumda çalışmalarını tamamladığında biz KHK'yı çıkartacağız"

ANKARA -Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamada bulundu.