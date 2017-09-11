Bekir Bozdağ, "Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'nu laftan öte o formülleri milletin önüne koymaya davet ediyorum"

"Terörü bitirecek bir projesi varsa, bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında fayda var. Türkiye'de bugün işbaşında olan bir hükümet var. Bu mücadele nedeniyle ortaya çıkan fatura ortada"

"Eğer terörü biterecekse elinde bir formül varsa, buradan Sayın Kılıçdaroğlu'nu laftan öte o formülleri milletin önüne koymaya davet ediyorum"



ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kavga ise kavga yürüyüş ise yürüyüş' ve 'terörü çözemezsem siyaseti bitiririm' sözlerine ilişkin soru üzerine Bozdağ, "Önce işe bakmak lazım, lafa bakmamak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'na terörü 4 yılda bitirecekse önce koluna takıp yürüdüğü kişilerden başlaması lazım. Tavsiye ediyorum, koluna giren kişilere benden uzak dur demesi lazım. HDP, PKK terör örgütünün siyasal bir uzantısı, hep beraber biliyoruz. Adalet yürüyüşünde, diğer pek çok konuda dayanışma içinde bulunduğunu biliyoruz. Önce bir oradan başlasın. 'Ben terörü destekleyenler, teröre destek çıkanlarla, teröriste terörist demeyenlerle hiçbir ortak paydada bir araya gelmem' demesi lazım. Terörü bitirecek bir projesi varsa, bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında fayda var. Türkiye'de bugün işbaşında olan bir hükümet var. Bu mücadele nedeniyle ortaya çıkan fatura ortada. Eğer terörü biterecekse elinde bir formül varsa, buradan Sayın Kılıçdaroğlu'nu laftan öte o formülleri milletin önüne koymaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Bozdağ, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede SİHA'ları kullanmasının önemli bir estrüman olduğuna dikkati çeken Bozdağ, "SİHA'ların terörün belinin kırılmasında büyük rolü var. SİHA'lara karşı tavır koyan milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisindeki bir milletvekilidir. Sayın Kılıçdaroğlu da gereken sözü söyleyecektir" dedi.