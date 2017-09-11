Bekir Bozdağ, "Avro bölgesindeki 19 bölge 2,2. AB üyesi ülkeler 2,3 oranında büyürken, Türk ekonomisi 5,1 oranında büyümüştür"

-"bugün büyüme rakamları açıklandı. Avro bölgesi ki 19 bölge 2,2. AB üyesi ülkeler 2,3 oranında büyürken, Türk ekonomisi 5,1 oranında büyümüştür"

-"Hem içeride hem dışarıda kirli algı operasyonları yapanlar var. Bu açıklanan rakamlar kirli algı operasyonlarını da bir nevi yalanlamıştır"

- "Türkiye mazlumların yanında yer alan bir tutum ortaya konmuştur"



ANKARA (İHA)- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu.