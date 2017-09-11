Bekir Bozdağ, "Avro Bölgesindeki 19 Bölge 2,2. AB Üyesi Ülkeler 2,3 Oranında Büyürken, Türk...
Bekir Bozdağ, "Avro bölgesindeki 19 bölge 2,2. AB üyesi ülkeler 2,3 oranında büyürken, Türk ekonomisi 5,1 oranında büyümüştür" -"bugün büyüme rakamları açıklandı.
Bekir Bozdağ, "Avro bölgesindeki 19 bölge 2,2. AB üyesi ülkeler 2,3 oranında büyürken, Türk ekonomisi 5,1 oranında büyümüştür"
-"bugün büyüme rakamları açıklandı. Avro bölgesi ki 19 bölge 2,2. AB üyesi ülkeler 2,3 oranında büyürken, Türk ekonomisi 5,1 oranında büyümüştür"
-"Hem içeride hem dışarıda kirli algı operasyonları yapanlar var. Bu açıklanan rakamlar kirli algı operasyonlarını da bir nevi yalanlamıştır"
- "Türkiye mazlumların yanında yer alan bir tutum ortaya konmuştur"
ANKARA (İHA)- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu.