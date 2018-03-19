Bekir Bozdağ: Afrin'de Kalıcı Değiliz

Bekir Bozdağ: Afrin'de Kalıcı Değiliz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin kent merkezinde kontrolü ele geçirmesinin ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, teröristlerin temizlenmesinin ardından bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin kent merkezinde kontrolü ele geçirmesinin ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, teröristlerin temizlenmesinin ardından bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceklerini belirtti.

Kaynak: Euronews.com

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