Bekir Bozdağ, "(ABD'nin Zafer Çağlayan kararı) Kirli bir oyunun parçası bu. Ortada delil yok, uydurma şeyler var"

"(ABD'nin Zafer Çağlayan kararı) Sayın Bakan bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarlarını korumuştur. Bunu yaparken de hem Türkiyemizin hem de uluslararası hukukun yasalarına uygun bir şekilde görevini yapmıştır. Kirli bir oyunun bir parçası bu. Ortada delil yok, uydurma şeyler var"



ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkındaki kararının sorulması üzerine Bozdağ, "Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin hepsi hem ülkemizin ulusal hukuku hem de uluslararası hukuka uygun. Konusu suç olan bir işlem yapılması da asla mümkün değildir. Türkiye'nin bankalarının, Türkiye'nin yaptığı bütün işlemler uluslararası hukuk çerçevesindedir. Bütün denetimler altında yapılmaktadır. Hukuka aykırı bir iş yok, suç olan bir iş de kesinlikle yoktur. ABD'de Rıza Sarraf üzerinden yapılmak istenen, Sayın Bakanın isminin karıştırıldığı hadise nedir derseniz, işin Türkçesi ve özü şudur, 17-25 Aralık sürecinde Fethullahçı Terör Örgütünün yargı yoluyla yapmak istediği ama başaramadığı darbe teşebbüsünü, aynen Amerikan yargısını kullanmak suretiyle tekrarından başka hiçbir şey değil. Sayın Zafer Çağlayan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomi bakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarlarını korumakla görevlidir. Sayın Bakan bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarlarını korumuştur. Bunu yaparken de hem Türkiyemizin hem de uluslararası hukukun yasalarına uygun bir şekilde görevini yapmıştır. Kirli bir oyunun bir parçası bu. Ortada delil yok, uydurma şeyler var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları hakkında verilen kararın da sorulması üzerine, "İşin garibi bu 15 korumadan 4'ü olay yerinde değil. Muhsin Köse, olayın başından sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanında. Olay yerinde olmayan 4 kişiyi dahil ediyorlar, hiç heyette olmayan bir kişiyi de davaya davet ediyorlar. Mesnetsiz bir iddianame var ortada" şeklinde konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin açıklamalarının sorulması üzerine Bozdağ, "Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne bağlı bir ülkedir. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmuştur. Barzani'in aldığı referandum kararı şu anda kabul görmeyen bir karar. O bölgede sadece Kürtler yaşamıyor, başka etnik kökenden ve farklı inançlardan da insanlar yaşıyor. Bu tek başnıa alınacak bir karar değil. Bölgedeki huzur ikliminin muhafazası son derece önemlidir. Türkiye, bölgedeki huzur, güven ve barışın istikrarından yanadır. Bölgede güvensiz ortamların oluşmasına, istikrarsızlığın artmasına yol açacaktır. Bu referandumun Barzani'ye ve bölgede yaşayan Kürtlere de faydası yoktur. Barzani'ye çağrım, bu referandumu iptal etmeleridir, bu referandumun kimseye bir faydası yok. Yeniden gözden geçirip referandumu iptal etmelidir" dedi.