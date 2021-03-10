Beki Kohen son yolculuğuna uğurlandı
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Beki Kohen son yolculuğuna uğurlandı

10.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:26
Beki Kohen son yolculuğuna uğurlandı

TÜRKİYE Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in annesi Beki Kohen, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TÜRKİYE Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in annesi Beki Kohen, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in annesi Beki Kohen için Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenedi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde cenazeye kısıtlı sayıda kişi katılırken, dini törene basın mensupları alınmadı. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise katıldı.

"TÜM MUSEVİ CEMAATİNE VE KOHEN AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM"Cenazeye katılan İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, "Sayın valimizin başsağlığı dileklerini iletmek için buradayız. Buradan merhuma Allah'tan rahmet ediliyorum. Kalanlara sabır diliyorum. Tüm Yahudi cemaatinin başı sağolsun" dedi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Erol Kohen Musevi cemaatinin önde gelen ve Türkiye'nin sayılı iş adamlarından biridir. Erol Kohen zaman zaman Beyoğlu'nda yapılan etkinliklerde bir arada olduğumuz bir isim. Bugün Erol Kohen annesini ebediyete uğurladı. Bizde taziyelerimizi bildirdik. Tüm Musevi cemaatine, Kohen ailesine sabırlar diliyorum" diye konuştu.


Beki Kohen son yolculuğuna uğurlandı
Beki Kohen son yolculuğuna uğurlandı
Beki Kohen son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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