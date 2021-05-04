Bekdik Mahallesindeki park yenileniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Bekdik Mahallesi'nde bulunan parkta yenileme çalışması başlatıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Bekdik Mahallesi'nde bulunan parkta yenileme çalışması başlatıldı.

Bahar aylarının gelmesi ile çalışmalarını yoğunlaştıran Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bir yandan mahallelere yeni parklar kazandırırken bir yandan da mevcut parkların bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Bekdik Mahallesi'nde bulunan parkın yenilenmesi için çalışmalarına başladı. Gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile birlikte spor kondisyon aletleri değiştirilecek ve kullanım ömrü dolan zeminde iyileştirme ve yenileme çalışmalarına gidilecek olan park daha modern ve şık bir görünüme kavuşturulacak.

Yeşil alan ve süs bitkileri için otomatik sulama sistemi de oluşturulacak olan park kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına açılacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı