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Son dakika haberleri | Bekçiyi şehit eden alkollü sürücüye 43 yıl 9 aya kadar hapis istemi

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Son dakika haberleri | Bekçiyi şehit eden alkollü sürücüye 43 yıl 9 aya kadar hapis istemi

Son dakika gelişmesine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçarken bekçi Kansu Turan'ı (28) şehit eden, bekçi Kadir Aykutlu'yu da yaralayan şüpheli Önder Çınar'ın 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de polisten kaçarken bekçi Kansu Turan'ı (28) şehit eden, bekçi Kadir Aykutlu'yu da yaralayan şüpheli Önder Çınar'ın 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

Küçükçekmece'de 21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutluğ ve Kansu Turan'a çarptı. Kansu Turan, şehit oldu. Sürücü Önder Çınar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. İddianamede Önder Çınar'ın olaydan hemen sonra saat 02.49' da alınan alkol raporunda 1,55 promil alkollü olduğuna yer verildi. Soruşturma başlatan savcılıkta şüpheli Önder Çınar hakkında "Kasten Öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.  İddianame kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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