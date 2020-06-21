Bekçiyi ezen, polisin ayağını kıran alkollü sürücü adliyede
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Bekçiyi ezen, polisin ayağını kıran alkollü sürücü adliyede

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak önce bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçan, yakalandığında da gözaltına alınmamakta direnirken bir polis memurunun ayağını kıran alkollü sürücü adliyeye sevke edildi.

Bekçiyi ezen, polisin ayağını kıran alkollü sürücü adliyede
21.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:56

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak önce bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçan, yakalandığında da gözaltına alınmamakta direnirken bir polis memurunun ayağını kıran alkollü sürücü adliyeye sevke edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşpazar Mahallesi 802. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine seyir halindeki Mustafa Ç. (32) idaresindeki 68 AAG 349 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulunuldu. Polisin ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 500 metre ileride olaya müdahale etmek isteyen bekçi Mehmet Gökhan Kara'nın (27) üzerine otomobili sürerek çarpıp kaçtı. Bacağından ve kaburgasından yaralanan bekçiye diğer meslektaşları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, polis ekiplerinin anonsu üzerine Aksaray Emniyeti alarma geçti. Bekçiye çarpıp kaçtıktan sonra yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü 20 dakika süren kovalama sonucu Yeni Sanayi Mahallesinde yakalandı. Yakalanma anında direnen alkollü sürücü, polis memuru Neşet Güleç'in (35) ayağını kırdı. Diğer ekiplerin gelmesiyle birlikte güçlükle gözaltına alınan Mustafa Ç., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırmada alkollü sürücü Mustafa Ç.'nin 22 Haziran 2019 tarihinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, geçtiğimiz aylarda cezaevinden korona virüs önlemleri kapsamında izinli çıktığı öğrenildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

(Yasin Can/İHA)

Kaynak: İHA

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