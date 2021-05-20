Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı
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Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı Antalya'da alkollü şahıs kendisi uyaran bekçilere cam parçasıyla saldırdı Aldığı cam darbesi ile yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı Şahıs tabanca ile ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Antalya'nın...

Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı

Antalya'da alkollü şahıs kendisi uyaran bekçilere cam parçasıyla saldırdı

Aldığı cam darbesi ile yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı

Şahıs tabanca ile ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde alkollü bir şahıs kendisini uyaran bekçilere saldırdı. Olay sonrasında bekçilerden birisi boynuna aldığı cam darbeleri ile yaralanırken, şahıs bekçiler tarafından tabanca ile ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, Kepez İlçesi Gündoğdu Mahallesi 2484 sokak üzerinde 23.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede bir parkta alkol alan Erkan İ. çevrede bulunan vatandaşlara rahatsızlık vermeye başladı. Bunun üzerine mahalle halkı devriye görevi yürüten bekçilerden yardım istedi. Bekçiler ise şahsa eve gitmesi konusunda uyardı. Bekçilerin uyarılarını dinlemeyen şahıs sokak üzerinde bulunan bir evin öne gelerek önce bekçilere bahçede bulunan saksılar ile saldırdı. Şahıs daha sonra eline aldığı şişeyi kırarak bekçilerin üzerine yürüdü. Bekçilerden birisi boynuna aldığı darbeler sonucu yaralandı. Bekçiler yanlarında bulunan tabanca ile şahsın ayaklarına ateş etti.

Yaralı bekçinin ilk müdahalesi ise olay yerinde yapıldı

Etkisiz hale getirilen şahıs için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından alınan şahıs Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı bekçinin ilk müdahalesi ise olay yerinde yapıldı. 112 ekipleri tarafından müdahalesi yapılan bekçi, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir bekçiye de saldırmak istedi

Yoldan geçerken bekçilerin alkollü şekilde giden şahsı evine gönderirken tartıştıklarını ifade eden Bilal Belgin, "Bekçi arkadaşlara hakaret etti. Buraya kadar bekçileri getirdi, onlara bir sürü laf etti. Bekçiler biber gazı da kullandı. Şahıs şişe alarak ucunu kırarak bekçilere saldırdı. O esnada bir bekçiyi boynundan yaraladı. Yarada derin bir yaraydı. O durum olunca bekçide silahını alarak uzaklaşması için yere doğru sıktı. Bir bekçiye de saldırmak istedi O da ayağına doğru sıkınca, şişeyi yere düşürdü. Ondan sonra etkisiz hale getirdiler. Bende yanına gittim, sen ne yapıyorsun dedim. Diğer polisler gelince şahsı etkisiz hale getirdiler. Ambulans çağrıldı, şahıs ondan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçiye de sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı" dedi.

Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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