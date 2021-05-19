Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı
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Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kepez ilçesinde alkollü bir şahıs kendisini uyaran bekçilere saldırdı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde alkollü bir şahıs kendisini uyaran bekçilere saldırdı. Olay sonrasında bekçilerden birisi boynuna aldığı cam darbeleri ile yaralanırken, şahıs bekçiler tarafından tabanca ile ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2484 Sokak üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bir parkta alkol alan Erkan İ. (32) çevrede bulunan vatandaşlara rahatsızlık vermeye başladı. Bunun üzerine mahalle halkı devriye görevi yürüten bekçilerden yardım istedi. Bekçiler ise şahsı eve gitmesi konusunda uyardı. Bekçilerin uyarılarını dinlemeyen şahıs sokak üzerinde bulunan bir evin önüne gelerek önce bekçilere bahçede bulunan saksılar ile saldırdı. Şahıs daha sonra eline aldığı şişeyi kırarak bekçilerin üzerine yürüdü. Bekçilerden birisi boynuna aldığı darbeler sonucu yaralandı. Bekçiler yanlarında bulunan tabanca ile şahsın ayaklarına ateş etti.

Yaralı bekçinin ilk müdahalesi ise olay yerinde yapıldı

Etkisiz hale getirilen şahıs için olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından alınan şahıs Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı bekçinin ilk müdahalesi ise olay yerinde yapıldı. 112 ekipleri tarafından müdahalesi yapılan bekçi, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir bekçiye de saldırmak istedi

Yoldan geçerken bekçilerin alkollü şahsı evine gönderirken tartıştıklarını ifade eden Bilal Belgin, "Şahıs şişe alarak ucunu kırarak bekçilere saldırdı. O esnada bir bekçiyi boynundan yaraladı. Yarada derin bir yaraydı. O durum olunca bekçide silahını alarak uzaklaşması için yere doğru sıktı. Bir bekçiye de saldırmak istedi, o da ayağına doğru sıkınca, şişeyi yere düşürdü. Ondan sonra etkisiz hale getirdiler. Bende yanına gittim, sen ne yapıyorsun dedim. Diğer polisler gelince şahsı etkisiz hale getirdiler. Ambulans çağrıldı, şahıs ondan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçiye de sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı" dedi. - ANTALYA

Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı
Bekçiye saldırıp boynundan yaralayan alkollü şahıs ayağından vurularak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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