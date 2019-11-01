Bekçinin dikkati ruhsatsız silah yakalattı

01.11.2019 10:56

Kars'ta devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelendikleri kişinin üzerinde ruhsatsız silah yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliğinde görevli bekçiler, Ortakapı Mahallesinde yaya devriye yaptığı sırada belinde silah olduğu değerlendirilen kişiyi takibe aldı.

Şüpheli M.K'yi, bir iş yerine girdiği sırada durduran bekçiler, üst aramasında ruhsatsız silah, şarjör ve 8 fişek ele geçirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince M.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA