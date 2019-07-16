Bekçilik yazılı sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
MEB tarafından düzenlenen Bekçilik 1. ve 2. dönem yazılı sınavı geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Sınavda adaylara beş seçenekli yüz soru soruldu. Adayların sınavdan başarılı olmaları için 50 almaları yeterli olacak. Sınavdan sonra ilk merak edilen ise bekçilik yazılı sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı, sonuçları ne zaman belli olacak oldu.
Polis Akademisi tarafından açılan sekiz bin bekçi alımı başvuruları Nisan ayında yapılmıştı. Adaylar şahsen başvuruları ve önsağlık kontrolünden geçmişlerdi. Kabul edilen adaylar, 13 Temmuz Cumartesi günü bekçilik yazılı sınavına girdiler. Sınavdan sonra ise soru ve cevapları kontrol edilmeye, sonuçları ne zaman belli olacak araştırılmaya başlandı.
SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Bekçilik yazılı sınavı soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. MEB tarafından açıklanan takvime göre, bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanacaktır.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
MEB tarafından açıklanan takvime göre, sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
SINAVIN NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.
- İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.
- Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.