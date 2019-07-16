Bekçilik yazılı sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Polis Akademisi tarafından açılan sekiz bin bekçi alımı başvuruları Nisan ayında yapılmıştı. Adaylar şahsen başvuruları ve önsağlık kontrolünden geçmişlerdi. Kabul edilen adaylar, 13 Temmuz Cumartesi günü bekçilik yazılı sınavına girdiler. Sınavdan sonra ise soru ve cevapları kontrol edilmeye, sonuçları ne zaman belli olacak araştırılmaya başlandı.

SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Bekçilik yazılı sınavı soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. MEB tarafından açıklanan takvime göre, bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre, sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

SINAVIN NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?