Son dakika haberi... Okul inşaatında bekçi ölü bulundu
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Son dakika haberi... Okul inşaatında bekçi ölü bulundu

26.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:59
Son dakika haberi... Okul inşaatında bekçi ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... KONYA'da inşaat halindeki bir okulda bekçilik yapan Afganistan uyruklu Qudrat Ullah Aslami (31), ölü bulundu.

KONYA'da inşaat halindeki bir okulda bekçilik yapan Afganistan uyruklu Qudrat Ullah Aslami (31), ölü bulundu.  

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki ortaokul inşaatında yaşandı. İnşaatta bekçilik yapan Qudrat Ullah Aslami, bugün işçiler tarafından  kaldığı odada yatağında hareketsiz halde bulundu. İnşaata polis ve sağlık görevlileri çağrıldı. Sağlık görevlileri Aslami'nin öldüğünü belirledi. Aslami'nin ısınmak isterken yaktığı ateşten kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulurken, cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


- Konya
Son dakika haberi... Okul inşaatında bekçi ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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