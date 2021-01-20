Bekçilik sınavı soruları yayınlandı mı? Bekçilik sınavında hangi sorular soruluyor?

Bekçilik sınavının uygulanmaya başlaması ile sınav hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. En çok da Bekçilik sınavında hangi sorular soruluyor ve Bekçilik sınavı soruları yayınlandı mı gibi soruların yanıtları merak edildi.

Bekçi olmak isteyenler 20 Ocak Çarşamba günü EGM Bekçilik sınavına girdi. Sınav hakkında Bekçilik sınavı soruları yayınlandı mı ve Bekçilik sınavında hangi sorular soruluyor gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Bekçilik sınavında hangi sorular soruluyor?

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI YAYINLANDI MI?

EGM 2021 bekçilik sınavı 20 Ocak 14.00'te başladı. Henüz sorular yayınlanmadı. Sınav soruları yayınlandığında sayfamızdan takip edebilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAVINDA HANGİ SORULAR SORULUYOR?

Bir önceki dönemde bekçi adaylarına Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür testlerinden sorular yöneltildi.

2019 Bekçlik sınavı soru dağılımı:

Türkçe 20

Sosyal Bilgiler 15

Fen Bilgisi 15

Hayat Bilgisi 15

Matematik 15

Genel Kültür 15

2019 BEKÇİLİK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Enaz lise veya dengi okul mezunu olmak,

• En az 167 cmboyunda olmak,

• Bedenkitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

• Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde ENAZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

• Askerliködevini bitirmiş olmak,

• 18yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden öncekiyaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşınıtamamlamış (18/03/2001 tarihindeve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde vesonrasında doğmuş olmak) olmak,

• Ağırhapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet,ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyekullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapiscezasından hükümlü bulunmamak,

• Türktoplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

• Kamuhaklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûmbulunmamak,

• Memuriyeteengel bir hali bulunmamak,

• Silahtaşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

• EmniyetTeşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

• Adayınkendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başınafuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilikfiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlüyazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızınüretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle,hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyorolmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniylehüküm giymemiş olmak,

• Alkol,uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyorolmamak,

• SağlıkYönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarındançıkarılmamış olmak,

• Terörörgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

• Başvurutarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarınaüye bulunmamak,

• Güvenliksoruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.