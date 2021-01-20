Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama! Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama! Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

20.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:25
Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama! Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınavı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama! Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mahalle ve çarşıların güvenliğini sağlamak için yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları sorgulama! Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün gerçekleşen 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 14.00 itibari ile başladı. Bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

BEKÇİLİK SINAVI TARİHİ

20 Ocak 2021 Çarşamba günü gerçekleşen bekçilik sınavı 14.00'da başladı. Sınav süresi tam 120 dakika sürecek.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI

Geçen senelerde yayınlanan soru kitapçıklarına göre,

Türkçe: 20

Sosyal Bilimler: 15

Fen Bilgisi: 15

Hayat Bilgisi: 15

Matematik: 15

Genel Kültür: 20

Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama! Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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