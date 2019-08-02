Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? MEB ve Polis Akademisi'nden kesin tarih!

Bekçilik sınavı sonuçları için geriye sayım başladı. Polis Akademisi tarafından açılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ilanına binlerce kişi başvurmuştu. Bu kişiler arasında ön sağlık kontrollerini geçenler, MEB tarafında düzenlenen yazılı sınava 13 Temmuz'da girdiler. Adayların merak ettiği bekçilik sınavı sonuçları ne zaman belli olacak sorusunu MEB ve Polis Akademisi yayınlandığı takvim ile cevapladı.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirme işlemi 100 tam puan üzerinden yapılacak olan 2019/1. Dönem ve 2019/2. Dönem bekçilik sınavı sonuçları, 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

SINAVIN NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

SINAVA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adayların, bekçilik sınavı sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının açıklanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapmaları gerekiyor. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırmaları gerekiyor.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.