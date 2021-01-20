Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 EGM Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

Bekçilik sınavının yapıldı 20 Ocak Çarşamba günü Bekçilik sınavı detayları araştırıldı. Vatandaşlar en çok da 2021 EGM Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı, Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

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BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te başladı.

Bekçi sınavı sonuçlarına yönelik herhangi bir tarih henüz verilmedi. Sonuçlar için sayfamızı takip edebilirsiniz.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Enaz lise veya dengi okul mezunu olmak,

• En az 167 cmboyunda olmak,

• Bedenkitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

• Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde ENAZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

• Askerliködevini bitirmiş olmak,

• 18yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden öncekiyaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşınıtamamlamış (18/03/2001 tarihindeve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde vesonrasında doğmuş olmak) olmak,

• Ağırhapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet,ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyekullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapiscezasından hükümlü bulunmamak,

• Türktoplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

• Kamuhaklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûmbulunmamak,

• Memuriyeteengel bir hali bulunmamak,

• Silahtaşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

• EmniyetTeşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

• Adayınkendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başınafuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilikfiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlüyazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızınüretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle,hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyorolmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniylehüküm giymemiş olmak,

• Alkol,uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyorolmamak,

• SağlıkYönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarındançıkarılmamış olmak,

• Terörörgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

• Başvurutarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarınaüye bulunmamak,

• Güvenliksoruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.