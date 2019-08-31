Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarih verdi!

31.08.2019 10:20

MEB, 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavlarının soru ve cevaplarını yayımlandı. Bununla birlikte Polis Akademisi resmi sitesi pa.edu.tr'den yapılan açıklamada bekçilik sınavı sonuçları için kesin tarih verildi. 120 dakika süre verilen ve yüz tane soru sorulan sınavdan adayların başarılı olmaları için 50 almaları gerekiyor. Yanlış cevaplar doğruları etkilemiyor. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınav sonuçları 05 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00'a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavlarının soru ve cevapları açıklandı. Soru ve cevaplarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SORU VE CEVAPLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

24/08/2019 tarihinde yapılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 28 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.



