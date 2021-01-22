Bekçilik Sınavı Sonuçları Açıklandı Mı? Bekçilik Sınavı Soru ve Cevapları Ne Zaman? EGM 2021 Yılı Bekçi Alımı Başvuru Şartları?

Bekçi alımları vatandaşlarımız arasında en çok konuşulan konular arasında yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen binlerce genç için bekçi alım ilanları sonuçları açıklandı mı? Bekçilik Sınavı Soru ve Cevapları Ne Zaman? EGM 2021 Yılı Bekçi Alımı Başvuru Şartları? Bekçi maaşı ne kadar?

Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımı kapsamında yapılan (20 Ocak) bekçilik sınavında bir çok vatandaş sınava girdi. Bekçi alımları vatandaşlarımız arasında en çok konuşulan konular arasında yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen binlerce genç için bekçi alım ilanları sonuçları açıklandı mı? Bekçilik Sınavı Soru ve Cevapları Ne Zaman? EGM 2021 Yılı Bekçi Alımı Başvuru Şartları? Bekçi maaşı ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

2021 yeni Bekçi alımlarıyla ilgili hali hazırda devam eden Bekçi alım süreci dışında henüz bir gelişme yok. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği süreci tamamlandıktan sonra yeni Bekçi alımlarına geçilecek. Açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla,başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

2020 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklanmasına göre göreve yeni başlayan, bekar, lise mezunu bir çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL iken aynı şartlarda lisans mezunu bir bekçinin maaşı ise 4 bin 534 TL'dir.

BEKÇİLİK SINAVINDA NE SORULUYOR?

Bekçilik yazılı sınavında adaylara çoktan seçmeli beş şıklı sorular soruluyor. Toplam 100 sorudan oluşan sınavda her bir soru bir puan olarak kabul ediliyor ve yanlış cevaplanan soruların doğruyu götürme kuralı uygulanmıyor. Yazılı sınavda yüz (100) puan üzerinden en az elli (50) puan alanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Yazılı sınavda, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Genel Kültür soruları oluyor.