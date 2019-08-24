Bekçilik sınavı itiraz sonuçları belli oldu! Yazılı sınav itiraz sonuçları nasıl öğrenilir?

24.08.2019 16:38

Çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı, MEB tarafından 13 Temmuz'da yapıldı. Bu sınavın sonuçları ise 7 Ağustos'ta Polis Akademisi ve Milli Eğitim Bakanlığı sitelerinde açıklandı. Adaylar, kendilerine tanınan süre içerisinde sınav sonuçlarına itiraz etmiş ve yaptıkları itirazın sonuçlarını belliyorlardı. Bekçilik sınavı itiraz sonuçları pa.edu.tr adresinden yayımlandı.

BEKÇİLİK SINAV İTİRAZ SONUÇLARI SORGULA

13/07/2019 tarihinde 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı. Yazılı sınav sonuçları 07/08/2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr ve Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar tarafından Polis Akademisi Başkanlığına gönderilen yazılı sınav sonuclarına ilişkin itiraz dilekçeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirildi. Sonuçları aşağıdaki bağlantı üzerinden e-devlet girişi yaparak öğrenebilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAVI İTİRAZ SONUÇLARI

YAZILI SINAVI GEÇENLER FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINA GİRECEK



2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, sırasıyla fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına girecekler. Fiziki yeterlilik sınavı tarihleri ve sınav giriş yerleri ile sınav parkuru talimatı resmi site üzerinden yayınlandı.