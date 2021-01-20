Bekçilik sınavı cevapları açıklandı mı? Bekçilik yazılı sınavı soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınavı sonrası adaylar bekçilik sınavı soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? Peki, Bekçilik sınavı cevapları açıklandı mı? Bekçilik sınavı soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı?

Bekçi olmak için aşamaları geçen ve yazılı sınavı da geride bırakan adaylar bekçilik sınavının detaylarını merak etti. Konu hakkında araştırma yapan adaylar Bekçilik yazılı sınavı soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak ve Bekçilik sınavı cevapları açıklandı mı gibi soruların yanıtlarını merak etti.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

EGM 2021 bekçilik sınavı 20 Ocak 14.00'te başladı. Bekçilik sınavı soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM 2021 bekçilik sınavının ne zaman açıklanacağı konusunda açıklama yapılmadı.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Enaz lise veya dengi okul mezunu olmak,

• En az 167 cmboyunda olmak,

• Bedenkitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

• Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde ENAZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

• Askerliködevini bitirmiş olmak,

• 18yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden öncekiyaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşınıtamamlamış (18/03/2001 tarihindeve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde vesonrasında doğmuş olmak) olmak,

• Ağırhapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet,ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyekullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapiscezasından hükümlü bulunmamak,

• Türktoplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

• Kamuhaklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûmbulunmamak,

• Memuriyeteengel bir hali bulunmamak,

• Silahtaşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

• EmniyetTeşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

• Adayınkendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başınafuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilikfiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlüyazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızınüretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle,hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyorolmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniylehüküm giymemiş olmak,

• Alkol,uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyorolmamak,

• SağlıkYönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarındançıkarılmamış olmak,

• Terörörgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

• Başvurutarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarınaüye bulunmamak,

• Güvenliksoruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.