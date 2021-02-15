Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman olacak?

20 Ocak 2021 tarihinde yapılan Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman olacak? Fiziki Yeterlilik sınavı ne zaman?