Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman olacak?
20 Ocak 2021 tarihinde yapılan Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman olacak? Fiziki Yeterlilik sınavı ne zaman?
İstanbul ili için alımı yapılacak Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman olacak?
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2021 BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Merakla beklenen ve araştırılan bekçilik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Henüz sonuçlar erişime açılmadı. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00'a kadar aynı usullerle yapılacaktır.