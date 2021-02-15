Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman olacak?
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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman olacak?

15.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:13
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 bekçi alımı ne zaman olacak?

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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2021 BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen ve araştırılan bekçilik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Henüz sonuçlar erişime açılmadı. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00'a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

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