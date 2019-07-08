Bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı! Bekçilik yazılı sınavı ne zaman?

Polis Akademisi tarafından açılan 2019 1. ve 2. dönem bekçi alımı yazılı sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 8 bin bekçi alımı için yazılı sınav8 şehirde yapılacak. E-devlet üzerinden yayınlanan bekçilik sınav giriş belgesini aşağıdaki bağlantılardan görebilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşağıdaki linklerden e-devlet girişi yaparak bekçilik sınav giriş belgesini temin edebilirsiniz.

1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'da "2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" yapılacak.

BEKÇİLİK SINAVI TARİHLERİ

Bekçilik sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas'taki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yapılacak.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 09.00

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 14.00

SINAV NASIL UYGULANACAK?

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav, 100 üzerinde değerlendirilecek. Sınavda yanlışlar, doğru cevapları etkilemeyecek. Başarılı olmak için 50 puan almak yeterli olacak. Toplam 100 soru sorulacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.