Bekçilik fiziki yeterlilik sınav yerleri belli oldu! Bekçilik sınav giriş belgesi

17.08.2019 10:22

Polis Akademisi, 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği fiziki yeterlilik sınav yerlerini açıkladı. Yazılı sınavdan başarılı olan adayların merakla beklediği bekçilik fiziki yeterlilik sınav giriş belgesi ve sınav talimatı ile parkur içeriği pa.edu.tr sitesinden yayınlandı.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile aşağıdaki bağlantıdan sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ

İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI VE PARKUR İÇERİĞİ

Polis Akademisi tarafından bu sene yapılacak fiziki yeterlilik sınavı talimatı yayınlandı. İşte 2019/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı fiziki yeterlilik sınav talimatı;