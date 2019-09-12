Bekçilik fiziki yeterlilik sınav giriş yerleri ve tarihleri açıklandı! İşte Bekçilik sınav giriş belgesi

12.09.2019 10:39

Bekçilik fiziki yeterlilik sınav giriş yerleri ve sınav giriş tarihleri belli oldu. Polis Akademisi tarafından 24 Ağustos'ta yapılan yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına çağrılacak. Bekçilik fiziki yeterlilik sınav giriş belgesini aşağıdaki bağlantıdan e-devlet giriş yaparak alabilirsiniz.

BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ VE TARİHLERİ

Polis Akademisi resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.