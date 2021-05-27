Bekçilerin yaralı halde bulduğu martı tedavi edilecek
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Bekçilerin yaralı halde bulduğu martı tedavi edilecek

Bekçilerin yaralı halde bulduğu martı tedavi edilecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Samsun'da gece devriye gezen bekçiler tarafından kanadından yaralı halde bulunan martı tedavi altına alındı.

Samsun'da gece devriye gezen bekçiler tarafından kanadından yaralı halde bulunan martı tedavi altına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler devriye gezerken yol kenarında yaralı halde çırpınan martıyı gördü.

Bekçiler yaralı martıyı Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Burada yem ve su verilen martının tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Yaralı martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak tedavisinin yapılması için merkeze götürüldü.

Bekçilerin yaralı halde bulduğu martı tedavi edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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