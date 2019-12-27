Bekçilerin yakaladığı hırsızlık şüphelisi tutuklandı

27.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:32

Sakarya'nın Sapanca ilçesinden bir evden para çalan ve bekçiler tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesindeki bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin eşkalini belirleyerek tüm birimlerine bildirildi.

Bildirilen eşkale ilişkin Erenler ilçesinde çalışma başlatan çarşı ve mahalle bekçileri, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan H. Ö'yü (19), ikametten çaldığı 3 bin 200 dolar, 20 euro ve 2 bin 205 lira ile yakaladı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA