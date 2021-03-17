Bekçilerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü yakalanınca, "Kimsenin üzerine sürmedim" dedi
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Bekçilerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü yakalanınca, "Kimsenin üzerine sürmedim" dedi

17.03.2021 03:34 | Son Güncelleme: 17.03.2021 03:41

Adana'da park içerisinde bekçilerin üzerine aracını sürerek kaçan sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı.

Adana'da park içerisinde bekçilerin üzerine aracını sürerek kaçan sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı. Yakalanan sürücü 1.38 promil alkollü çıktı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Merkez Park içerisinde devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri 01 EEL 78 plakalı panelvan aracı durdurmak istedi. Ancak aracın sürücüsü Hemun D. (28) bekçilerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Seyhan Devriye ekipleri, aracın kaçış güzergahında önlem alarak parkın 1 kilometre ilerisinde Hemun D.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gazeteciler bekçilerin neden üzerine sürdün sorusuna sürücü Hemun D.," Kimsenin üzerine sürmedim, öyle bir şey yok. Bir yere kaçtığım yok" diyerek kendisini savunması dikkat çekti.

Trafik polisleri sürücü Hemun D.'ye alkol testi yaptı. Yapılan teste sürücü 1.38 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın üç katı alkollü çıkan Hemun D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hemun D.'ye sokağa çıkma yasağından, alkollü araç kullanmaktan, dur ihtarına uymamaktan ve aracının muayenesi olmadığı için toplamda 6 bin TL civarında para cezası kesildi. Hemun D.'in kullandığı panelvan araç ise polis otoparkına çekildi. - ADANA

Bekçilerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü yakalanınca, 'Kimsenin üzerine sürmedim' dedi
Bekçilerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü yakalanınca, 'Kimsenin üzerine sürmedim' dedi
Bekçilerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü yakalanınca, 'Kimsenin üzerine sürmedim' dedi
Bekçilerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü yakalanınca, 'Kimsenin üzerine sürmedim' dedi
Bekçilerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü yakalanınca, 'Kimsenin üzerine sürmedim' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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