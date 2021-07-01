Bekçilerin üst araması yaptığı şahsın üzerinden kurusıkı silah ve fişek çıktı
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Bekçilerin üst araması yaptığı şahsın üzerinden kurusıkı silah ve fişek çıktı

Bekçilerin üst araması yaptığı şahsın üzerinden kurusıkı silah ve fişek çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçilerinin durumundan şüphelenerek durduğu şahsın üzerinde silah bulundu.

Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçilerinin durumundan şüphelenerek durduğu şahsın üzerinde silah bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri Yenidoğan Mahallesi üzerinde durumundan şüphelenerek bir şahıs durdurdu. Ş.K., isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet kurusıkı silah ve 11 adet fişek ele geçirildi. Şahıs, hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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