Bekçilerin şüphelendiği şahsın üzerinden silah ve mermi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bekçilerin şüphelendiği şahsın üzerinden silah ve mermi çıktı

Bekçilerin şüphelendiği şahsın üzerinden silah ve mermi çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de mahalle ve çarşı bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir şahsın üzerinde 1 adet tabanca, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Eskişehir'de mahalle ve çarşı bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir şahsın üzerinde 1 adet tabanca, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri Gündoğdu Mahallesi'nde devriye gezerken durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. B.Ö., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, silaha ait şarjör ve 3 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs, hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Kurtuluş Polis Merkezi'ne teslim edildi. Şahıs hakkında 'ateşli silahlar ve bıçaklar' kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Olay hakkında inceleme sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim
HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker İlham Aliyev Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Seda Sayan İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bekçilerin şüphelendiği şahsın üzerinden silah ve mermi çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 16:14:21. #1.15#

title