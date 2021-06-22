Bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden silah çıktı

Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçilerinin durumundan şüphelenerek durduğu şahsın üzerinde silah bulundu.

Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçilerinin durumundan şüphelenerek durduğu şahsın üzerinde silah bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri Hoşnudiye Mahallesi üzerinde durumundan şüphelenerek bir şahıs durdurdu. F.Ö., isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet silah, silaha ait şarjör ve 3 adet mermi ele geçirildi. Şahıs, hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı