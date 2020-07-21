Bekçilerin suçüstü yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Bekçilerin suçüstü yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde araç içerisinde bekleyenlere uyuşturucu satarken bekçiler tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan A.K. (17), tutuklandı.

Bekçilerin suçüstü yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı
21.07.2020 19:14 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:07

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde araç içerisinde bekleyenlere uyuşturucu satarken bekçiler tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan A.K. (17), tutuklandı.

Olay, Yenimescit mahallesi Kireç sokak üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Kireç sokak üzerinde bir şüphelinin içerisinde park halinde bulunan araçtaki 2 kişiye top haline getirilmiş kağıt parçaları verdiğini fark etti. Harekete geçen bekçiler, kağıt parçaları içerisinde 24.57 gram bozani ele geçirdi. Uyuşturucuyu satan A.K. ile araçta bulunan E.A. ve B.İ. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Narkottik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.E.A. ve B.İ., ifadelerinin ardından haklarında 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ise çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

  


Kaynak: DHA

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