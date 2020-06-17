Bekçilerin mesleki eğitimi başladı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 193 bekçi 3 günlük eğitime alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 193 bekçi 3 günlük eğitime alındı.

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitimi programı teorik ve pratik olarak uygulandı. Program kapsamında bekçilere, insan hakları davranış şekilleri, etkili iletişim teknikleri, bekçi kanuna göre çalışma saatleri, durdurma ve kimlik sorma, yakalama ve kontrolü sağlama, zor kullanma, silah kullanma, örnek olayların incelenmesi, disiplin mevzuatı ve suça el koyma gibi konularda bilgiler aktarıldı. Toplam 3 gün süren eğitimlerde il merkezinde 78, ilçelerde ise 115 bekçi faydalandı. Faaliyette uzman personelden ders konuları hakkında detaylı ve uygulamalı bilgiler alan bekçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında dersliklerde sosyal mesafe kurularına uyarak eğitimleri takip edildi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Serap Yılmaz, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu bir program dahilinde bütün Türkiye'de ve ilimizde mesleki gelişimini sağlamak maksadıyla 3 gün süreli bir eğitim yapılmıştır. Bu eğitimde il merkezimizde toplam 78, ilçelerimizde 115 bekçi bu eğitimlerden geçirilmiştir. Eğitimlerde insan hakları davranış şekilleri, etkili iletişim teknikleri, bekçi kanuna göre çalışma saatleri, durdurma ve kimlik sorma yetkisi, yakalama ve kontrol yetkisi, zor kullanma, silah kullanma, örnek olayların incelenmesi, disiplin mevzuatı, suça el koyma gibi bir takım dersler görevli eğitmen arkadaşlarımız tarafından verilmiştir" dedi.

Eğitimlerin belirli periyotlarda devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA