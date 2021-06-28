Bekçilerin durdurduğu araçta pompalı tüfek bulundu
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Bekçilerin durdurduğu araçta pompalı tüfek bulundu

Bekçilerin durdurduğu araçta pompalı tüfek bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan araçta pompalı tüfek bulundu.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan araçta pompalı tüfek bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, Aşağı Söğütönü mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde gözle görülür vaziyette bulunan pompalı tüfek ile beraber 19 adet tabanca mermisine el konulurken, sürücüsü hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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