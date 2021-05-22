Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamacanın ardından bir evin bahçesine girince yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamacanın ardından bir evin bahçesine girince yakalandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, üzerinde tabanca olan bir kişiyi görünce durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan şüpheli, Abdi İpekçi Caddesi'ne yöneldi.

Kaçarken tabancayı atan adının Ramazan T. olduğu öğrenilen şüpheli, müstakil bir evin bahçesinde saklandığı esnada yakalandı.

Bölgede yapılan aramada, şüphelinin attığı silah bulunamadı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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