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Bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

Eskişehir'de bekçi ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bekçi ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi ekipleri, devriye esnasında Eskibağlar Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek bir şahsı durdurdu. Şahsın kimlik sorgulamasından ardından yapılan kaba üst yoklamasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi ve şeffaf poşet içerisinde 0,79 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler tarafından Ö.Ö. isimli şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' ile 'Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Eskişehir, Bekçi, 3. Sayfa, Haberler

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