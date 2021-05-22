Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
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Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandıADANA'da denetim yapan mahalle bekçilerin durdurduğu taksiden inerek, yaya olarak kaçan Ramazan T., yaklaşık 100 metre ilerideki bir binanın bahçesinde saklanırken yakalandı.

Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı

ADANA'da denetim yapan mahalle bekçilerin durdurduğu taksiden inerek, yaya olarak kaçan Ramazan T., yaklaşık 100 metre ilerideki bir binanın bahçesinde saklanırken yakalandı.

Saat 01.30 sıralarında merkez Yeşilyurt Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde denetim yapan mahalle bekçileri, içerisinde bir yolcu bulunan taksiyi durdu. Taksideki yolcu, taksiden inerek bekçilere saldırdı, ardından kaçmaya başladı. Bekçilerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, bölge polis tarafından çevrildi. Bölgeyi didik didik arayan ekipler, isminin Ramazan T. olduğu öğrenilen şüpheliyi bir evin bahçesinde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı
Bekçilerin denetiminden kaçtı, bahçede saklanırken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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