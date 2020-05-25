Bekçilerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı Erzurum Horasan ilçesinde bekçilerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı.

Erzurum Horasan ilçesinde bekçilerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 5 bekçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Horasan - Erzurum karayolundan meydana geldi. Horasan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçiler, nöbetlerini sona ermesi üzerine Erzurum'a dönmek için yola çıktılar. Geceden beri etkili olan dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde Feyzullah Arda'nın yönetiminde ki 16 SHK 17 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Feyzullah Arda ile araçta bulunan Serhat Kaya, Mesut Yılmaz, Ümmet Arslan, Emre Tobay yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Özge Bozo/İHA)

Kaynak: İHA