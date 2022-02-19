Bekçileri şaşırtan anlar; Kemerin içinden kılıç çıktı - Haberler
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Bekçileri şaşırtan anlar; Kemerin içinden kılıç çıktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bekçileri şaşırtan anlar; Kemerin içinden kılıç çıktı

BAŞAKŞEHİR'de, bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de, bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı. Esenler'de de bekçilerin durdurduğu kişinin elindeki içecek kutusu içindeki gizli bölmede uyuşturucu madde ele geçirdi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde, şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapan ekipler, kişinin üzerindeki kemeri çıkardı. Kemerin içinde 60 santimetre uzunluğunda kılıç çıktı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.  Esenler'de ise bekçiler, sokak üzerinde bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan kişinin elindeki içecek kutusu, bekçilerin dikkatini çekti. Kutunun içinin boş olduğunu fark eden bekçiler, kutuyu kırarak, gizli bölmede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.


- İstanbul
Bekçileri şaşırtan anlar; Kemerin içinden kılıç çıktı

Bekçileri şaşırtan anlar; Kemerin içinden kılıç çıktı

Bekçileri şaşırtan anlar; Kemerin içinden kılıç çıktı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Uyuşturucu, Esenler, Güncel, Haberler

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