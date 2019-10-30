Bekçilere saldırı ve darp iddiası

Bekçilere saldırı ve darp iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bekçiyi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

30.10.2019 12:58
Bekçilere saldırı ve darp iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bekçiyi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kılıçdede Mahallesi Kefeli Kavşağı'nda 3 çarşı ve mahalle bekçisi, şüphe üzerine park halindeki otomobilde bulunan M.T, U.T. ve S.F. hakkında inceleme yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerin, engellemek istedikleri bekçileri darbettiği öne sürüldü.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri cop, biber gazı ve kelepçe kullanarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Çeşitli yerlerinden yaralanan bekçiler ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

VİDEO: Bekçilere saldırı ve darp iddiası
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