Bekçilere saldıran genç tutuklandı
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Bekçilere saldıran genç tutuklandı

Samsun'da pompalı tüfekle havaya ateş açınca kendisine müdahale etmek isteyen bekçilere saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:50
Bekçilere saldıran genç tutuklandı

'da pompalı tüfekle havaya ateş açınca kendisine müdahale etmek isteyen bekçilere saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki B.K. pompalı tüfekle havaya ateş açtığı sırada olaya Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler müdahale etti. Görevli 3 bekçiye saldırıp mukavemette bulunduğu iddia edilen B.K. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve görevli memura mukavemet" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.K., tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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