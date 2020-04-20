Bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye 10 bin 329 lira para cezası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye 10 bin 329 lira para cezası - Haber
Kahramanmaraş, kavga, 3. Sayfa

Bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye 10 bin 329 lira para cezası

Bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye 10 bin 329 lira para cezası Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmak isteyen bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye sosyal mesafe cezası kesildi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kavga ederken kendilerini ayırmaya çalışan mahalle bekçilerine mukavemette bulunan...

20.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:50
Bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye 10 bin 329 lira para cezası

Bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye 10 bin 329 lira para cezası

Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmak isteyen bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye sosyal mesafe cezası kesildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kavga ederken kendilerini ayırmaya çalışan mahalle bekçilerine mukavemette bulunan 4 kişiye, gözaltına alındıktan sonra sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için 10 bin 329 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dedebaba Mahallesinde akraba oldukları belirlenen 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı ile devriye görevi yapan mahalle bekçileri, kavga eden iki gruba müdahalede bulunarak tarafları ayırmaya çalıştı. Kavganın tarafları, kendilerini ayırmaya çalışan mahalle bekçilerine mukavemette bulundu. Bunun üzerine bekçiler, bölgeye takviye ekip talebinde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, bekçilere mukavemette bulundukları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 10 bin 329 lira para cezası da kesildi. Çıkan arbedede hafif yaralanan bir bekçi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Şüpheli 4 kişi, 2 gün gözaltında tutulduktan sonra işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye 10 bin 329 lira para cezası

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haber
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları Haber
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi Haber
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haber
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haber
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek Haber
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Kayseri'deki 600 haneli Akmescit Köyü, karantinaya alındı
Kayseri'deki 600 haneli Akmescit Köyü, karantinaya alındı
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı
Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Kutsi Hadise Harun Tan Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Shane Larkin Lionel Messi Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye 10 bin 329 lira para cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:12:08. #1.15#
title