Bekçilerden yaralı köpeğe şefkat eli
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.
26.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:01
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler tarafından yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı.
İlçede devriye görevi yapan bekçiler Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaralı bir köpek buldu.
Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı belirtilen köpeğe su veren bekçiler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Belediye ekipleri köpeği tedavi ettirmek üzere hayvan barınağına götürdü.
Kaynak: AA