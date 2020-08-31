Bekçilerden kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı Başakşehir'de, kimlik kontrolünden kaçıp başına silahını dayayarak kendine zarar vereceğini söyleyen ve müzakereci polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Başakşehir'de, kimlik kontrolünden kaçıp başına silahını dayayarak kendine zarar vereceğini söyleyen ve müzakereci polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 29 Ağustos'ta Kayaşehir Gazi Yaşargül Caddesi'nde şüphe üzerine bekçiler tarafından kimlik kontrolü yapmak için durdurduğu sırada kaçmaya çalışıp başına silah dayayarak kendine zarar vereceğini söyleyen ve müzakereci polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan Mehmet B'nin (36) ile arkadaşı Mehmet K'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Mehmet B'nin uyuşturucu ticaretinden hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Mehmet B'nin kaçmaya çalışırken bekçilere ateş açtığı, bekçilerin karşılık vermesi üzerine ayağından yaralandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet B. tutuklanırken kaçmasına yardım etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA