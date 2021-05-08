Bekçilerden kaçarken aracı hurdaya çevirdi
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Bekçilerden kaçarken aracı hurdaya çevirdi

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | 3. Sayfa

Bekçilerden kaçarken aracı hurdaya çevirdi Kayseri'de bekçilerden kaçan araç kaza yaptı: 1 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tam kapanma saatinde kiraladığı araç ile gezerken bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü kaza yaparak durabildi.

Bekçilerden kaçarken aracı hurdaya çevirdi

Kayseri'de bekçilerden kaçan araç kaza yaptı: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tam kapanma saatinde kiraladığı araç ile gezerken bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü kaza yaparak durabildi. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 267. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.U. kiraladığı 34 AGM 984 plakalı otomobil ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarıda gezmeye başladı. Sokak üzerinde bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan M.U. kaçmaya başladı. Bir süre kaçan M.U., aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan M.U., olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri araç üzerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen araç çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekçilerden kaçarken aracı hurdaya çevirdi
Bekçilerden kaçarken aracı hurdaya çevirdi
Bekçilerden kaçarken aracı hurdaya çevirdi
Bekçilerden kaçarken aracı hurdaya çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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