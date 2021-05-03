Bekçilerden kaçan şüphelilerin üzerinden esrar çıktı
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Bekçilerden kaçan şüphelilerin üzerinden esrar çıktı

Bekçilerden kaçan şüphelilerin üzerinden esrar çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen bekçilerden kaçan 2 kişi, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen bekçilerden kaçan 2 kişi, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahısların üzerinden sigara paketine gizlenmiş toz esrar çıktı.

Olay, Dere Mahallesi 653. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri biri kadın 2 kişiyi durdurmak istedi. Şahısların dur ikazına uymaması üzerine kovalama yaşandı. Kovalamaca esnasında ceplerinden çıkardıkları telefon ve banka kartını Uluırmak'a atarak kaçmak isteyen 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda Resul A. (29) ve Hacer K. (24) oldukları tespit edilen şahısların üzerinde yapılan aramada ise sigara paketi içerisine gizlenmiş 13 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer TL, maske takmamaktan da 900'er TL olmak üzere toplam 8 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Bekçilerden kaçan şüphelilerin üzerinden esrar çıktı
Bekçilerden kaçan şüphelilerin üzerinden esrar çıktı
Bekçilerden kaçan şüphelilerin üzerinden esrar çıktı
Bekçilerden kaçan şüphelilerin üzerinden esrar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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